В Кызылординской области проголосовали более 48% избирателей

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области по состоянию на 14:00 по времени Нур-Султана в избирательные участки пришли 36 071 человек, или 48,8% избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кызылординской области количество зарегистрированных кандидатов составило 122 человек в 40 избирательных округах, от политических партий - 47 кандидатов, самовыдвиженцев - 75.

Средняя конкуренция в области составила три человека на место.

По Кызылординской области в 54 избирательных участках зарегистрирован 36 071 человек. По состоянию на 14:00 по времени Нур-Султана бюллетени получили 17 614 человек - 48,8%.

В Аральском районе проголосовал 3831 человек или 47.8%. В Казалинском районе - 1516 человек или 56,7%. В Кармакшинском районе проголосовали 1142 человек или 33,5%. В Жалагашском районе - 1733 человека или 48,2%. В Сырдариинском районе - 1337 человек или 47,6%. В Шиелинском районе - 2290 человек или 54,2%. В Жанакорганском районе - 5765 человек или 50,8%.

Выборы проходят в соответствии с конституционным законом, не выявлено правонарушений. По области в 54 избирательных участках находятся 313 наблюдателей от политических партий, общественных организаций.



