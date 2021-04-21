В Кызылординской области обеспокоены ситуацией по заболеваемости COVID-19 среди детей

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области обеспокоены ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года в области среди детей в возрасте до 14 лет коронавирусом заболели 345 человек. За весь прошлый год было зарегистрировано 213 случаев. Как показали результаты эпидемиологического исследования, в прошлом году среди детей выявлялась бессимптомная форма COVID-19. В этом году регистрируются клинические признаки, такие как повышение температуры тела, слабость, сухой кашель. Предполагается, что это действие мутировавшего нового штамма коронавируса.

Как сообщила пресс-секретарь областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айман Жанахаева, в школах, где выявлены случаи COVID-19, проводятся дезинфекция и профилактические мероприятия. Все контактные лица взяты под 14-дневное медицинское наблюдение. Классы, где выявлены больные, закрыты на карантин.

В последние дни показатель заболеваемости снижается. В частности, 17 апреля зарегистрировано 9 случаев, 18 апреля 4 случая.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области возможно усиление карантинных ограничений.