В Кызылординской области объемы выращивания рыбы достигнут 16 тыс. тонн

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области имеется огромный потенциал для развития рыбной отрасли. Представители местного рыбного хозяйства заявили о намерении увеличить объемы выращивания рыбы по Программе развития рыбного хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Об этом было сказано на рабочем совещании в рамках рабочей поездки в регион министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева.

Так, по словам рыбоводов, в Кызылординской области имеются 11 рыбоперерабатывающих заводов мощностью 70 тыс. тонн в год. Их производительная мощность способствует развитию рыбной отрасли региона и в разы увеличит объемы производства.

Стоит отметить, что согласно Программе развития рыбного хозяйства планируется довести объемы выращивания рыбы до 270 тысяч тонн, из которых 16 тысяч тонн придется на Кызылординскую область.

«О необходимости уделения особого внимания рыбной отрасли было сказано в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева. На основании Послания, а также в соответствии с поручением премьер-министра страны, в октябре прошлого года нами совместно с минэкологии, научно-производственным центром рыбного хозяйства первой в республике была утверждена региональная программа развития рыбного хозяйства», – озвучила во время совещания аким области Гульшара Абдыкаликова.

Председатель Комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов поддержал инициативы рыбоводов региона и отметил, что для достижения поставленных целей на территории области имеются водоемы, пригодные для выращивания рыбы, что позволит увеличить объемы товарного рыбоводства.

«Учитывая природно-климатические факторы Кызылординской области, площадь Аральского моря, возможность выращивания рыбы на рисовых полях, регион способен выращивать до 25 тысяч тонн рыбы в год. Поэтому призываем местных жителей заиматься разведением рыбы. Для этого в регионе есть и море, и опыт. Расширяются меры государственной поддержки отрасли. Во-первых, сроки занятия товарным рыбным хозяйством определены в сорок девять лет. Это позволит бизнесу уверенно инвестировать и строить долгосрочные планы. А для промыслового рыболовства остались прежние сроки, от пяти до сорока девяти лет. В целом, заниматься товарным рыболовством сейчас становится выгодным», – отметил глава комитета.

На территории Кызылординской области находятся Малое Аральское море, река Сырдарья и 207 озер местного значения. В целях сохранения рыбных запасов и их искусственного воспроизводства в Камышлыбашском рыбопитомнике, подведомственном минэкологии, ежегодно производится до 15 млн молоди рыбы и направляется в озера рыбохозяйственного значения и Малое Аральское море.

«На реализацию Программы рыбного хозяйства будет привлечено 29 млрд тенге. Соответственно, мы планируем увеличить экспорт рыбы в 2 раза, производство товарной рыбы в 111 раз и создать более 500 новых рабочих мест. В результате в области будет создано 16 садковых рыбоводных хозяйств, 12 товарных рыбоводных прудовых хозяйств, введены в действие 3 замкнутые системы водоснабжения, а количество озерно-промысловых водоемов увеличится до 55», – проинформировал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бауржан Шаменов.

В области рыбного хозяйства в регионе планируется начать реализацию 9 инвестиционных проектов на сумму 6 млрд тенге. В их числе строительство 3 новых рыбоперерабатывающих завода мощностью 7 тыс. тонн в год, общая стоимость которых составит 900 млн тенге, также будет расширен комплекс глубокой переработки рыбы. Согласно региональной программе, из 16 тыс. тонн выращиваемой по области рыбы 5950 тонн (37%) придется на долю озера Камыстыбас.

На совещании представители местной рыбной отрасли также доложили о реализуемых проектах. К примеру, ТОО «Арал СДО» в ближайшее время планирует расширить цех по переработке рыбы и увеличить объем товарной рыбы.

«Я являюсь природопользователем пяти участков Малого Аральского моря. Планирую реализовать проект «Расширение комплекса по разведению и переработке товарной рыбы» в Аральском районе, расширить рыбоперерабатывающий цех и развивать судаковое рыбоводство и прудовое хозяйство», – озвучил руководитель хозяйства А. Аимбетов.

Кроме того, индивидуальный предприниматель Игликов, выпускающий 2000 тонн рыбной продукции в год, в этом году планирует вырастить 5–6 млн молоди рыбы.

«В прошлом году мы ознакомились с выращиванием товарной рыбы в Туркестанской области, обменялись опытом. Мы готовы применить положительный опыт данного региона в рыбоводстве нашей области. Надеемся, что Программа развития рыбного хозяйства, принятая в нашем регионе, способствует созданию благоприятных условий для рыбоводов», – сказал предприниматель.