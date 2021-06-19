РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:47, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    В Кызылорде задержан особо опасный преступник

    None
    None
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Задержан особо опасный преступник, скрывавшийся от правосудия. Убийца оказал сопротивление при задержании в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    34-летний мужчина обвиняется в убийстве. Осенью 2018 года в городе Кызылорда на пересечении центральных улиц им. Яссауи и Бокей хана, напротив заправки «Гелиос» в обеденное время в своей автомашине Toyota Land Cruiser Prado двумя выстрелами из обреза в область груди был застрелен житель столицы.

    Полицейскими установлена личность фигуранта, 5 декабря этого же года подозреваемым в совершении данного убийства был признан житель города Кызылорда. Преступник пустился в бега и был объявлен в розыск. В отношении него судом была санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». Правоохранителями проведены необходимые специальные оперативно-розыскные мероприятия. В результате сотрудниками криминальной полиции Департамента полиции области разыскиваемый задержан в областном центре, рано утром в частном доме у родственников. При задержании он вновь пытался скрыться и оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

    Как установлено, подозреваемый в убийстве скрывался в съемных жилищах Алматы, Алматинской областей. Использовал для связи виртуальные телефонные номера, которые регулярно менял. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания.


    Теги:
    МВД РК Кызылорда Кызылординская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!