В Кызылорде задержан особо опасный преступник

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Задержан особо опасный преступник, скрывавшийся от правосудия. Убийца оказал сопротивление при задержании в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

34-летний мужчина обвиняется в убийстве. Осенью 2018 года в городе Кызылорда на пересечении центральных улиц им. Яссауи и Бокей хана, напротив заправки «Гелиос» в обеденное время в своей автомашине Toyota Land Cruiser Prado двумя выстрелами из обреза в область груди был застрелен житель столицы.

Полицейскими установлена личность фигуранта, 5 декабря этого же года подозреваемым в совершении данного убийства был признан житель города Кызылорда. Преступник пустился в бега и был объявлен в розыск. В отношении него судом была санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». Правоохранителями проведены необходимые специальные оперативно-розыскные мероприятия. В результате сотрудниками криминальной полиции Департамента полиции области разыскиваемый задержан в областном центре, рано утром в частном доме у родственников. При задержании он вновь пытался скрыться и оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

Как установлено, подозреваемый в убийстве скрывался в съемных жилищах Алматы, Алматинской областей. Использовал для связи виртуальные телефонные номера, которые регулярно менял. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания.