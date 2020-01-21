В Кызылорде задержали подозреваемого в хищении 300 млн тенге

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержали 24-летнего подозреваемого, разыскиваемого за разбойное нападение и убийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задержанный был в составе преступной группировки, а в конце августа 2019 года совершил разбойное нападение на дом предпринимателя.

«В ходе преступления были похищены ювелирные изделия и около 300 млн тенге. Хозяин дома получил серьезные телесные повреждения и скончался в больнице. Сейчас подозреваемый арестован. В отношении него ведется расследование по уголовному делу согласно 192 статьи 4 части и 99 статьи 2 части Уголовного кодекса РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

Напомним, в прошлом году в августе было совершено нападение на предпринимателя. Вскоре задержали 5 лиц, совершивших преступление.