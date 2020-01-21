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В Кызылорде  задержали подозреваемого в хищении 300 млн тенге

21 Января 2020 14:34
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В Кызылорде  задержали подозреваемого в хищении 300 млн тенге

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержали 24-летнего подозреваемого, разыскиваемого за разбойное нападение и убийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Задержанный был в составе преступной группировки, а в конце августа 2019 года совершил разбойное нападение на дом предпринимателя.

«В ходе преступления были похищены ювелирные изделия и около 300 млн тенге. Хозяин дома получил серьезные телесные повреждения и скончался в больнице. Сейчас подозреваемый арестован. В отношении него ведется расследование по уголовному делу согласно 192 статьи 4 части и 99 статьи 2 части Уголовного кодекса РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

Напомним, в прошлом году в августе было совершено нападение на предпринимателя. Вскоре задержали 5 лиц, совершивших преступление.


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Ключевые слова: Кызылординская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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