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    18:30, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Кызылорде за долги по налогам ставят на штрафстоянку автомобили

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде владелец конфискованного автотранспорта LEXUS LX 470 оплатил долги по налогам на сумму более 800 тыс. тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в ведомстве, 7 сентября сотрудники управления госдоходов по Кызылорде провели рейд совместно с сотрудниками управления административной полиции и региональной палаты частных судебных исполнителей.

    В ходе рейда по выявлению автомобилей, чьи водители имеют задолженность по налогам на транспортные средства, был остановлен и конфискован автомобиль марки LEXUS LX 470.

    «Налоговая задолженность гражданина по налогу в сумме 846 тыс. тенге накопилась за 2018-2020 годы. По результатам проведенных мероприятий налоговая задолженность полностью погашена. Рейдовое мероприятие будет продолжено», - добавили в Комитете.



    Теги:
    Кызылординская область Транспорт Налоги
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