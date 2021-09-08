В Кызылорде за долги по налогам ставят на штрафстоянку автомобили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде владелец конфискованного автотранспорта LEXUS LX 470 оплатил долги по налогам на сумму более 800 тыс. тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в ведомстве, 7 сентября сотрудники управления госдоходов по Кызылорде провели рейд совместно с сотрудниками управления административной полиции и региональной палаты частных судебных исполнителей.

В ходе рейда по выявлению автомобилей, чьи водители имеют задолженность по налогам на транспортные средства, был остановлен и конфискован автомобиль марки LEXUS LX 470.

«Налоговая задолженность гражданина по налогу в сумме 846 тыс. тенге накопилась за 2018-2020 годы. По результатам проведенных мероприятий налоговая задолженность полностью погашена. Рейдовое мероприятие будет продолжено», - добавили в Комитете.



