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В Кызылорде, Талдыкоргане и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеоусловия

20 Января 2020 05:05
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В Кызылорде, Талдыкоргане и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 20 января ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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20 января в городах Кызылорда, Талдыкорган, Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганде, Костанае, Кокшетау, Нур-Султане, Петропавловске, Семее, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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Багдат Хасенова

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Багдат Хасенова
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