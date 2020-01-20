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В Кызылорде, Талдыкоргане и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеоусловия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 20 января ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
20 января в городах Кызылорда, Талдыкорган, Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганде, Костанае, Кокшетау, Нур-Султане, Петропавловске, Семее, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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