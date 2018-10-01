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В Кызылорде стартовало первенство страны по хоккею на траве
16 Октября 2018 18:33 74
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде проходят игры третьего и четвертого туров первенства страны по хоккею на траве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Команды будут несколько дней соревноваться по данному виду спорта на стадионе «Локомотив» в Кызылорде. В последнем туре чемпионата страны приняли участие 7 команд по четырем возрастным категориям из городов Уральск, Каратау, Шу и Сырдарьинского и Казалинского районов.
В первый день соревнований команда «Қайсар» из Кызылорды одержала победу над командой из Уральска со счетом 15:1.
Имена победителей и призеров чемпионата страны будут известны 21 октября.
Автор: Әділжан Үмбет
Перевод: Сабина Биржанкызы
Ключевые слова: Кызылординская область, Спорт,
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