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В Кызылорде спасли тонущего 12-летнего мальчика
6 Августа 2021 14:57
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде спасатели спасли тонущего 12-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщила пресс-секретарь областного Департамента по чрезвычайным ситуациям Алия Ережепова, 5 августа, около 19:00 часов спасатели дежурили на берегу Сырдарьи. Они заметили купавшегося в реке подростка, который не мог доплыть до берега.
«Спасатели сразу приступили к работе. Они доставили подростка на берег. На месте происшествия мальчику была оказана психологическая помощь. Сейчас его состояние хорошее», – сказала А.Ережепова.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кызылорде утонул при неизвестных обстоятельствах 9-летний ребенок.
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