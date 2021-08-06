В Кызылорде спасли тонущего 12-летнего мальчика

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде спасатели спасли тонущего 12-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-секретарь областного Департамента по чрезвычайным ситуациям Алия Ережепова, 5 августа, около 19:00 часов спасатели дежурили на берегу Сырдарьи. Они заметили купавшегося в реке подростка, который не мог доплыть до берега.

«Спасатели сразу приступили к работе. Они доставили подростка на берег. На месте происшествия мальчику была оказана психологическая помощь. Сейчас его состояние хорошее», – сказала А.Ережепова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кызылорде утонул при неизвестных обстоятельствах 9-летний ребенок.