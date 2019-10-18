В Кызылорде прошел областной форум сельских женщин

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков наградил 104-летнюю жительницу аула, обладательницу номинации «Гасыр ана», мать-героиню Балшай Маханбетову, затем принял участие в областном форуме сельских женщин, передает МИА «Казинформ».

Долгожительница Балшай Махамбетова родилась 1 июня 1916 года в городе Аральск. В настоящее время она живет в доме №6 по улице Ж. Жабаева в ауле имени Н. Ильясова. Она воспитала 4 дочерей, которые подарили ей 18 внуков, 19 правнуков и 3 праправнука.





Балшай Маханбетова начала свой трудовой путь 1 сентября 1962 года уборщицей в школе №132 имени Тельмана аула Карла Маркса. С 1 июля 1966 года по 10 декабря 1972 года работала рабочей в этом же ауле. Затем начиная с 10 декабря 1972 года по 8 мая 1987 года – охранником в магазине в ауле имени 50-летия КазССР. В 1987 году Балшай –аже вышла на заслуженный отдых.

Глава региона встретился с Балшай – аже, перешагнувшей вековой юбилей, получил от нее благословение. Затем Куанышбек Искаков принял участие в областном форуме сельских женщин.





Цель нынешнего форума - показать и поделиться достижениями сельских женщин, а также продолжить работу по распространению целей духовной модернизации, пропаганды вклада Казахстана в реализацию концепции перехода к «зеленой экономике».

В областном форуме также приняли участие председатель правления Ассоциации юридических лиц «Зеленая экономика и развития коалиции G-Global», член Совета по переходу на зеленую экономику при Президенте Республики Казахстан Рахимбекова Салтанат Темиркуловна и исполнительный директор Ассоциации юридических лиц «Зеленая экономика и развития коалиции G-Global» Сулейменов Асхат Муратович.





«Сегодня 47,8% населения региона составляют женщины, из них 54,7 % представительниц прекрасной половины проживают в сельской местности. Женщины сегодня работают во всех значимых сферах. Согласно статистическим данным, 73% всех учителей, 87% врачей и медицинских работников, а также 65 процентов всех работников бюджетной отрасли –это женщины. Во многом, можно сказать, что вся система государственного управления работает благодаря их профессионализму. Доля женщин на государственной службе составляет 35,4 процента. Роль женщин в политике также неоценима. Если раньше в регионе всего 9 % депутатов разных уровней составляли женщины, то на последних внеочередных выборах число женщин – депутатов достигло 21 %. В последнее время высок вклад женщин из сельской местности в развитие малого и среднего бизнеса. В настоящее время 48,3 процента предприимчивых кызылординок занимаются предпринимательской деятельностью на селе», - сказал аким области.

В рамках форума была организована выставка продукции и товаров, произведенных деловыми женщинами региона.

В ходе мероприятия группа представительниц прекрасной половины, добившихся определенных успехов в своей сфере, и многодетных матерей, добившихся успеха в своей области, была награждена в различных номинациях.