В Кызылорде проходит первый региональный IT-форум

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня с участием акима области Куанышбека Искакова проходит первый областной IT-форум на тему «Smart Qyzylorda: Цифровая трансформация региона». В мероприятии приняли участие вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, представители зарубежных и отечественных IT-сообществ и местных исполнительных органов.

Цель IT-форума - создание единой площадки для обмена идеями и передачи опыта по цифровизации между государственным сектором и бизнес-сообществом страны. В рамках форума спикеры из Малайзии, Татарстана рассказали о своем опыте в области цифровизации.

Кроме того, на площадке IT-форума была организована презентация и выставка проектов цифровизации в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» Кызылординской области. В программе представлены лучшие опыты зарубежных, отечественных IT компаний по формированию «Умного города».

«Сегодняшний форум «Smart Qyzylorda: Цифровая трансформация региона» направлен на развитие «человеческого капитала», ознакомление населения с проектами, реализованными в регионе, обмену опытом с странами СНГ, привлечение предпринимателей и инвесторов в проекты, а также поддержку Стартап-проектов. Уверен, что данный форум будет полезным и продуктивным для всех нас», - сказал аким области К.Искаков.

В рамках форума К.Искаков запустил мобильное приложение «Smart Qyzylorda». Интегрированная информационная система «Smart Qyzylorda» позволяет жителям и гостям города пользоваться услугами в различных отраслях через единую систему.





Также на форуме были презентованы работы первого в Казахстане завода по цифровизации сельского хозяйства и фермы «Акмауа Smart Farm», реализованные в регионе по линии цифровизации сельского хозяйства. Цифровой завод по обработке риса ТОО «Мағжан и К» имеет мощность для переработки 5 тонн риса в час, на предприятии используется цифровая технология производства риса «DAEWON GSI» из Южной Кореи и все процессы управляются автоматизированной системой. Фермерское хозяйство «Акмая» Шиелийского района FMIS – пилотное хозяйство, использующее интеллектуальную геоинформационную форму «умная ферма». Он включает в себя оперативную навигацию, подробный анализ данных поля и мониторинг производственных процессов.