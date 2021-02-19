В Кызылорде пострадавшую от пожара семью обеспечат временным жильем

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Семья, пострадавшая от пожара в Кызылорде, после выписки из больницы, будет временно размещена в трёхкомнатной квартире в многоэтажном жилом доме, до тех пор, пока не подойдет очередь на получение постоянного жилья, передает МИА «Казинформ».

Кроме того, семья будет обеспечена продуктами питания, постельными принадлежностями, одеждой и другими необходимыми предметами быта. Будет также оказана финансовая помощь.

В день пожара отец детей - Текебаев Торехан, 1987 года рождения, находился на работе на вахте. Супруга Дамира Токбергенова с 2018 года как многодетная мать стоит в очереди на получение жилья в городе Кызылорда. На сегодняшний день она 1230 в очереди.

В результате пожара погиб ребенок 2020 года рождения - Ардак Турехановна. Мать - Токбергенова Дамира, 1993 года рождения, госпитализирована в городскую больницу с отравлением углекислым газом 1-й степени, термическими ожогами левого предплечья и ладоней обеих рук. Остальные дети госпитализированы в областную детскую больницу, состояние детей стабильное.

Городское управление по чрезвычайным ситуациям в настоящее время назначило экспертизу, выясняется причина пожара. Предположительно, пожар мог быть вызван коротким замыканием тока или использованием открытого огня.

Напомним, 18 февраля т.г. около 00:50 часов ночи в арендованном семьей жилом доме (времянка), расположенном в г. Кызылорда, мкр.Аль-Фараби, ул. 13, дом № 11 произошел пожар. Пожарной частью, которая оперативно прибыла по указанному адресу, было задействовано 3 единицы техники 16 сотрудников, проведены соответствующие работы и в 01: 23 часов пожар был полностью погашен.

Местный акимат оперативно отреагировал на случившееся и оказал всестороннюю помощь.

Специалисты службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области провели пресс-брифинг в ходе которого разъяснили о случившимся проишествии и призвали жителей строго соблюдать пожарную безопасность в своих домах.