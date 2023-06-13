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    01:22, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    В Кызылорде полицейские нашли мальчика, пропавшего при загадочных обстоятельствах

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 7-летний мальчик пропал при неизвестных обстоятельствах из двора жилого дома, поиски мальчика увенчались успехом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    «В полицию города обратился местный житель с заявлением о том, что утром игравший во дворе 7-летний сын пропал при неизвестных обстоятельствах, а их самостоятельные поиски не увенчались успехом.
    В поисках ребенка задействованы личный состав и сотрудники отделения ювенальной полиции Аксайского ОП УП города, ДЧС, солдаты Нацгвардии и волонтеры», - сообщили в полиции.
    Полицейские объехали город на автомашинах, участковые инспекторы полиции обыскали все улицы, прочесали всю местность. В результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий малыш найден живым и невредимым.
    Стражи порядка ребенка передали его родителям. Отец малыша поблагодарил сотрудников полиции, всех участников поисковых мероприятий за профессионализм и оперативность.
    Теги:
    Дети МВД РК Кызылорда
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