В Кызылорде полицейские нашли мальчика, пропавшего при загадочных обстоятельствах

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 7-летний мальчик пропал при неизвестных обстоятельствах из двора жилого дома, поиски мальчика увенчались успехом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В полицию города обратился местный житель с заявлением о том, что утром игравший во дворе 7-летний сын пропал при неизвестных обстоятельствах, а их самостоятельные поиски не увенчались успехом.В поисках ребенка задействованы личный состав и сотрудники отделения ювенальной полиции Аксайского ОП УП города, ДЧС, солдаты Нацгвардии и волонтеры», - сообщили в полиции.Полицейские объехали город на автомашинах, участковые инспекторы полиции обыскали все улицы, прочесали всю местность. В результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий малыш найден живым и невредимым.Стражи порядка ребенка передали его родителям. Отец малыша поблагодарил сотрудников полиции, всех участников поисковых мероприятий за профессионализм и оперативность.