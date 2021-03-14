В Кызылорде открыты дополнительные прививочные пункты для вакцинации против КВИ

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде открыты дополнительные прививочные пункты для вакцинации против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Telegram.

Ранее вакцинация против коронавирусной инфекции проводилась всего в трёх поликлиниках. С марта т.г. дополнительно было запущено ещё 11 прививочных кабинетов.

Все прививочные пункты, задействованные в проведении вакцинации против COVID-19, соответствуют требованиям санитарных норм.

Напомним, в начале марта 6200 доз вакцины «Спутник-V», произведенных на Карагандинском фармацевтическом комплексе, были доставлены во все задействованные лечебные учреждения с соблюдением правил «холодовой цепи».

На сегодняшний день по области первым компонентом вакцины «Спутник - V» вакцинировано 2119 человек, вторым компонентом - 710.