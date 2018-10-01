-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:59 162
-
-
-
-
-
17:34 112
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Кызылорде издадут на трех языках книгу «Мудрые слова Коркыта»
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде издадут на трех языках книгу «Мудрые слова Коркыта», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил руководитель областного управления внутренней политики Талгат Маханов, в книгу войдут ранее непубликовавшиеся сведения о наследии Коркыт ата из архивов США и стран Европы.
«Дополнительно к этой книге будет разработан атлас исторических и культурных памятников Кызылординской области, а также электронный учебник или сборник об истории региона. В рамках этого проекта будут собраны кинокадры и другая информация, касающаяся истории Сырдарьинского региона, его историко-культурных памятников. Кроме того, региональный центр «Рухани жаңғыру» подготовит видеоматериалы об историко-культурных памятниках, расположенных на территории области, включит в них рассказы и легенды об известных людях региона, батырах и поэтах, жырау и других», - сказал Талгат Маханов.
Автор: Адильжан Умбет
- 100-летие школы имени Калтая Мухамеджанова отметили в Кызылорде
- Число занимающихся спортом молодых казахстанцев растет - боксер
- Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Лондоне
- Когда фильм-участник Каннского фестиваля выйдет в отечественный прокат
- Глава государства выразил соболезнования родным Шерхана Муртазы
- Прощание с писателем Шерханом Муртазой пройдет в Алматы