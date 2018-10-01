В Кызылорде издадут на трех языках книгу «Мудрые слова Коркыта»

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде издадут на трех языках книгу «Мудрые слова Коркыта», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областного управления внутренней политики Талгат Маханов, в книгу войдут ранее непубликовавшиеся сведения о наследии Коркыт ата из архивов США и стран Европы.

«Дополнительно к этой книге будет разработан атлас исторических и культурных памятников Кызылординской области, а также электронный учебник или сборник об истории региона. В рамках этого проекта будут собраны кинокадры и другая информация, касающаяся истории Сырдарьинского региона, его историко-культурных памятников. Кроме того, региональный центр «Рухани жаңғыру» подготовит видеоматериалы об историко-культурных памятниках, расположенных на территории области, включит в них рассказы и легенды об известных людях региона, батырах и поэтах, жырау и других», - сказал Талгат Маханов.

Автор: Адильжан Умбет