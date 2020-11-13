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В Кызылорде и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия

13 Ноября 2020 03:00
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В Кызылорде и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 13 ноября рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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По информации синоптиков, в Кызылорде, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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