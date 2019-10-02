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В Кызылорде 220 семей стали обладателями новых квартир

2 Октября 2019 18:00
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В Кызылорде 220 семей стали обладателями новых квартир

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков принял участие в торжественном открытии в Кызылорде ряда новых объектов. Это новый детский сад «Ханшайым», рассчитанный на 320 мест, а также четыре многоэтажных жилых дома на 220 квартир, расположенных в микрорайоне №2 на левобережьи Сырдарьи.

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Детский сад «Ханшайым ана», расположенный на левом берегу Сырдарьи, построен в рамках государственно-частного партнерства и рассчитан на 320 мест. Общая площадь трехэтажного здания дошкольного учреждения 6640 квадратных метров, стоимость проекта 874,6 млн тенге. Садик построен в современном стиле и рассчитан на 16 групп, вместимость каждой из них 20 детей.


«Как известно, инвестиции в молодое поколение - залог нашего светлого будущего. И в этом направлении большую роль играет программа государственно – частного партнерства. На сегодняшний день доля частных детских садов в области составляет 72 процента», - сказал глава региона.

В тот же день состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир. Их получили ветераны тыла ВОВ и афганской войны, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды 2 группы.


«В последние годы в областном центре было построено 15 новых микрорайонов, свыше 7 тысяч кызылординцев cтали счастливыми обладателями своего жилья. Кроме того, в этом году при финансовой поддержке фонда Булата Утемуратова в рамках проекта «Баламекен» 100 социально уязвимых многодетных семей получили ключи от новых домов в микрорайоне Байтерек», - отметил аким области.

Нужно отметить, что сегодня в Кызылорде ведется строительство 25 50-квартирных домов.

«Всего же за отчетный период за счет средств всех источников было сдано в эксплуатацию 179 тысяч 868 тысяч кв м жилья. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 133,1 %», - сказал Куанышбек Искаков.

Аким области пожелал новоселам счастья и семейного благополучия.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Жилье,
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