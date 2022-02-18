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В кюветах оказывались машины из-за непогоды в СКО

18 Февраля 2022 14:56
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В кюветах оказывались машины из-за непогоды в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области последние несколько суток обстановку на загородных трассах осложняют погодные условия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Оказавшимся заложниками метели водителям на дорогах помогают спасатели и полицейские.

По информации пресс-службы департамента полиции, накануне из-за плохой видимости в кювете оказалась «Шевроле-Нива». Пожилого водителя, жителя Петропавловска заметили патрульные Нарасан Амиржанов и Куандык Токбаев. Из-за крутого склона вытянуть машину не удавалось — тросы рвались. Полицейские остановили проезжавший мимо большегруз «DAF». У дальнобойщика была цепь, с помощью которой вернули машину на трассу.

В похожей ситуации на автодороге «Старомихайловка-Дубровное» оказался водитель «Nissan Almera». Он не справился с управлением на наледи. Помогли сотрудник Мамлютского отдела полиции Алибек Осипов и сотрудники погранслужбы с заставы в Старомихайловке.

У автомобиля «ВАЗ 2107» жителя района им. Г.Мусрепова на автодороге «Жезказган-Петропавловск» вылетело левое заднее колесо. Исправить поломку своими силами не удалось. Мужчина позвонил в службу спасения. К нему выехали патрульные Аслан Байтабенов и Ержигит Шупанов, помогли с ремонтом, сопроводили до места жительства.

«Сотрудники, заступая на дежурство, получают установку оказывать помощь людям в трудной ситуации. Это особенно актуально в условиях нашего переменчивого климата. Плохая видимость из-за бурана или позёмки, наледи и снежные перемёты могут стать настоящим испытанием даже для опытных водителей», - сказал заместитель командира батальона патрульной полиции Сабыржан Оспанов.

Полицейские рекомендуют тщательно планировать дальние поездки, следить за прогнозами погоды и сообщениями дорожных служб, удостовериться перед выездом в технической исправности транспорта.

На ближайшие сутки в регионе вновь объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду.


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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #МВД РК   #Дороги   #Погода   #МЧС  
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Автор:

Олеся Жуковень

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