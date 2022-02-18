В кюветах оказывались машины из-за непогоды в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области последние несколько суток обстановку на загородных трассах осложняют погодные условия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Оказавшимся заложниками метели водителям на дорогах помогают спасатели и полицейские.
По информации пресс-службы департамента полиции, накануне из-за плохой видимости в кювете оказалась «Шевроле-Нива». Пожилого водителя, жителя Петропавловска заметили патрульные Нарасан Амиржанов и Куандык Токбаев. Из-за крутого склона вытянуть машину не удавалось — тросы рвались. Полицейские остановили проезжавший мимо большегруз «DAF». У дальнобойщика была цепь, с помощью которой вернули машину на трассу.
В похожей ситуации на автодороге «Старомихайловка-Дубровное» оказался водитель «Nissan Almera». Он не справился с управлением на наледи. Помогли сотрудник Мамлютского отдела полиции Алибек Осипов и сотрудники погранслужбы с заставы в Старомихайловке.
У автомобиля «ВАЗ 2107» жителя района им. Г.Мусрепова на автодороге «Жезказган-Петропавловск» вылетело левое заднее колесо. Исправить поломку своими силами не удалось. Мужчина позвонил в службу спасения. К нему выехали патрульные Аслан Байтабенов и Ержигит Шупанов, помогли с ремонтом, сопроводили до места жительства.
«Сотрудники, заступая на дежурство, получают установку оказывать помощь людям в трудной ситуации. Это особенно актуально в условиях нашего переменчивого климата. Плохая видимость из-за бурана или позёмки, наледи и снежные перемёты могут стать настоящим испытанием даже для опытных водителей», - сказал заместитель командира батальона патрульной полиции Сабыржан Оспанов.
Полицейские рекомендуют тщательно планировать дальние поездки, следить за прогнозами погоды и сообщениями дорожных служб, удостовериться перед выездом в технической исправности транспорта.
На ближайшие сутки в регионе вновь объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду.
- Сумку с четырьмя тысячами долларов вернули жительнице Шымкента транспортные полицейские
- Об опасности схода лавин предупредили жителей ВКО
- Потепление прогнозируют на выходные в Казахстане
- Более 120 «наркотических» сайтов выявили полицейские СКО
- Восемь нарколабораторий за год выявили в СКО
- Из-за сильного бурана закрыли трассу в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана