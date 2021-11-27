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В Кырыккале прошел флешмоб с флагами Казахстана и Турции

27 Ноября 2021 21:43
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В Кырыккале прошел флешмоб с флагами Казахстана и Турции

КЫРЫККАЛЕ. КАЗИНФОРМ – В Турции по случаю празднования дня Первого Президента Казахстана и тридцатилетия Независимости РК прошел флешмоб с государственной символикой двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие состоялось в символическом для Турции месте - в 80 километрах к востоку от Анкары в провинции Кырыккале. Это место организатором было выбрано неслучайно. Здесь сходятся дороги 43 провинций Турции и на возвышенности Байрактепе с дальнего расстояния виден большой флаг страны.

Мероприятие организовано почетным гражданином города Туркестана выпускницей Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави доктором Фатмой Сёнмез. В этом ей оказали содействие местные государственные и исполнительные органы, турецкая молодежь, волонтеры и другие любящие Казахстан люди.

По словам организатора, основная идея флешмоба заключается в любви к казахской земле, выражении чувства гордости за нынешний Казахстан, как за страну лидера тюркского мира.

На протяжении 27 лет Ф. Сёнмез прославляет в Турции нашу страну и на сегодняшний день ею проведено 530 разного рода мероприятий связанных непосредственно с Казахстаном.

«Это число «530» я подвела специально к тридцатой годовщине празднования Независимости. Я горжусь тем, что когда-то получила образование в духовной столице в Туркестане. Тогда я впервые увидела отца-основателя тюркского мира - нашего Елбасы. И сегодняшнее мероприятие проведено также в его честь. Ведь наш лидер и аксакал тюркского мира Н.Назарбаев трудится не только на благо казахского народа, но и на благо всего тюркского мира», - сказала организатор.


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#Турция   #Тюркский мир   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акжигит Чукубаев

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