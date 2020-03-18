В Кыргызстане зарегистрированы первые три случая коронавируса

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане зарегистрированы первые 3 случая коронавируса. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По его словам, речь идет о трех кыргызстанцах, которые прибыли в страну после совершения малого хаджа (умры) в Саудовской Аравии.