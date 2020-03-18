+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 12 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Кыргызстане зарегистрированы первые три случая коронавируса

18 Марта 2020 09:26
Поделиться:
В Кыргызстане зарегистрированы первые три случая коронавируса

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане зарегистрированы первые 3 случая коронавируса. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Новости по теме
Пассажиров и водителей будут проверять тепловизорами на блокпостах в Алматы
Генпрокуратура РК: от штрафа до лишения свободы грозит за нарушение карантина и заражение людей В детсадах ВКО два раза в день проводится дезинфекция Почти 800 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы

По его словам, речь идет о трех кыргызстанцах, которые прибыли в страну после совершения малого хаджа (умры) в Саудовской Аравии.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Кыргызстан, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив