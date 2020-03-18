Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:40
-
-
вчера 21:29
В Кыргызстане зарегистрированы первые три случая коронавируса
18 Марта 2020 09:26
Поделиться:
БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане зарегистрированы первые 3 случая коронавируса. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.
Новости по темеГенпрокуратура РК: от штрафа до лишения свободы грозит за нарушение карантина и заражение людей В детсадах ВКО два раза в день проводится дезинфекция Почти 800 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы
По его словам, речь идет о трех кыргызстанцах, которые прибыли в страну после совершения малого хаджа (умры) в Саудовской Аравии.
Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Кыргызстан, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Пассажиров и водителей будут проверять тепловизорами на блокпостах в Алматы
- Генпрокуратура РК: от штрафа до лишения свободы грозит за нарушение карантина и заражение людей
- В детсадах ВКО два раза в день проводится дезинфекция
- Почти 800 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы
- Два новых случая коронавируса в Алматы: о состоянии заразившихся рассказали в Минздраве
- Минздрав Монголии подтвердил пятый случай заражения коронавирусом в стране
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047