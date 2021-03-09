Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой в 3,5 балла

9 Марта 2021, 12:02
В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой в 3,5 балла

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - На юге Кыргызстана вблизи Оша и Баткена зарегистрировано землетрясение силой в 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНИА «Кабар».

Отмечается, что подземные толчки ощущались 9 марта 2021 года в 05:39 утра.

Уточняется, что очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, 38 км к юго-западу от села Кара-Тейит, 40 км к юго-западу от села Карамык, 48 км к юго-западу от села Шибээ (Ошская область КР), 115 км к юго-востоку от Баткена, 185 км к юго-западу от Оша.


Происшествия   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию