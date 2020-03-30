В Кыргызстане зарегистрировано 94 случая с подтвержденным диагнозом COVID-19

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, по состоянию на 30 марта выявлено новых 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом было сообщено на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства, передае МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Все они в Джалал-Абадской области. Таким образом, в Кыргызстане на сегодняшний день зарегистрировано 94 случая с подтверждённым диагнозом COVID-19. Из них в Джалал-Абадской области – 49, в Ошской области – 33, в г. Бишкеке – 7, Чуйской области - 3, в Баткенской области – 1, Нарынской области - 1 случай.

Как пишет Кабар, на сегодня в Кыргызстане в обсервации находятся 1 тыс. 459 человек. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он рассказал, что количество контактных лиц с инфицированными СOVID-19 на сегодня составляет 7 тыс. 307 человек, из которых контактных лиц первой категории (близкие и семейные контакты) – 2 085, контактные лица второй категории (другие) – 5 222.

По его словам, по стране находится на обсервации 1 459 человек. Боронов отметил, что это все контактировавшие с заболевшими гражданами.

«Всего выявлено 1 954 контактировавших. После эпидемиологической работы цифры изменятся», - сказал он.