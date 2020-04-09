В Кыргызстане зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане на 10:00 часов 9 апреля зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По его словам, из них в городе Бишкек 1 случай, Ошской области - 1, городе Ош - 3, Джалал-Абадской области - 5. Среди заболевших 3 женщины и 7 мужчин.

В целом по стране с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 280 пациентов.

От коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились всего 30 человек, сообщили агентству Кабар в пресс-службе Минздрава.

Из зарегистрированных положительных случаев – 147 женщин, 133 – мужчин. Четверо скончались.