В Кыргызстане зарегистрировано 216 случаев заражения коронавирусом

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане на 10:00 часов утра 6 апреля подтверждено еще 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По его словам, таким образом, в Кыргызстане на сегодня 216 случаев заражения COVID-19.

«Все новые подтвержденные случаи зафиксированы среди тех, кто содержались в обсервациях. Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной», – сказал он.

Как отметил С. Абдикаримов, на 6 апреля выздоровели 10 человек.

«Сегодня планируется выписать еще 23 человека, у них результаты отрицательные», – сообщил он.

Министр также сообщил, что за прошедшие сутки от COVID-19 умерли еще 2 человека в Ошской области. В общем на сегодняшний день в стране от коронавируса скончались 4 человека.