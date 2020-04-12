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В Кыргызстане за сутки COVID-19 выявлен у 12 медработников

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Апреля 2020, 11:06
В Кыргызстане за сутки COVID-19 выявлен у 12 медработников

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане за сутки из 38 новых выявленных случаев заражения коронавирусом 12 случаев среди медицинских работников. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По его данным, из новых случаев 1 медицинский работник из г. Бишкек, 5 – из Нарынской области, 6 – из г.Ош.

Всего по республике 63 случая заражения COVID-19 медперсоналом.

Кроме того, среди заболевших коронавирусной инфекцией дети до 15 лет - 38 случаев.

В Кыргызстане сегодня, 12 апреля, выявлено еще 38 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 377. 54 гражданина вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.


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