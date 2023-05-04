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В Кыргызстане выпал снег: в одном из районов ввели режим ЧС

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
4 Мая 2023, 16:14
В Кыргызстане выпал снег: в одном из районов ввели режим ЧС Фото: facebook.com/mchs.gov.kg

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в Ат-Башинском районе Нарынской области в связи с ухудшением погодных условий ввели режим чрезвычайной ситуации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС КР.

По данным ведомства, в долине Арпа Ат-Башинского района выпал снег. 5 семей со скотом (867 коров и 1400 овец) остались в снежном плену на пастбище. Непогода стала причиной гибели нескольких животных. Скотоводы обратились к властям за помощью из-за нехватки корма для скота, им доставили партию корма в виде 680 тюков сена. В настоящее время дорога открыта.

Для оказания оперативной помощи и урегулирования ситуации в местностях Ак-Бейит, Беш-Сары, Ичке, Кемесия долины Арпа с 3 мая в районе временно действует режим ЧС.


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