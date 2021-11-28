В Кыргызстане стартовали выборы депутатов Жогорку Кенеша

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане сегодня, 28 ноября, стартовали выборы депутатов Жогорку Кенеша. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщила представитель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, новый состав Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе. Так, 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Как сообщила представитель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, по стране открылись 2 435 избирательных участков. За рубежом работают 59 избирательных участков, из них первым открылся участок в Южно-Сахалинске, Россия.

«Все избирательные участки оснащены необходимым оборудованием и материалами. Изловлено достаточное количество бюллетеней, которые направлены на участки», - сказала она.

Она отметила, что общее количество избирателей по единому округу составляет 3 млн 703 тысячи 420 избирателей. По одномандатному округу - 3 млн 619 тысяч 292 (без учета избирателей, зарегистрированных за рубежом).

По ее словам, для проведения мониторинга за ходом голосования ЦИК аккредитовала 736 международных наблюдателей.

Всего в выборах принимают участие 21 партия (общее количество кандидатов 1 тысяча 131) и 287 одномандатников:

1. ПП «Ата-Мекен»

2. ПП «Бутун Кыргызстан»

3. ПП «Альянс»

4. ПП «Легалайз»

5. ПП «Ыйман Нуру»

6. ПП «Кучтуу регион»,

7.ПП «Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,

8. ПП «Ынтымак»,

9. ПП «Ишеним»,

10. ПП «Азаттык»,

11. ПП «Мекенчил Эл»,

12. ПП «Партия Зеленых Кыргызстана»,

13. ПП «Жашасын Кыргызстан»,

14. ПП «Социал-демократы»,

15. ПП «Партия народного достояния - Аруузат»,

16. ПП «Патриотическая партия Единения Кыргызстана»,

17. ПП «Улуттар Биримдиги»,

18. ПП «Эл Умуту»,

19. ПП «Ордо»,

20. ПП «Улуу-Журт»,

21. ПП «Ата-Журт Кыргызстан».





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