+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -7 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Кыргызстане стартовали выборы депутатов Жогорку Кенеша

28 Ноября 2021 09:13
Поделиться:
В Кыргызстане стартовали выборы депутатов Жогорку Кенеша

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане сегодня, 28 ноября, стартовали выборы депутатов Жогорку Кенеша. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Новости по теме
В Кыргызстане настал день тишины перед парламентскими выборами
Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану Вопросы сотрудничества Казахстана с Таджикистаном и Кыргызстаном обсуждают в Сенате

Как сообщила представитель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, новый состав Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе. Так, 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Как сообщила представитель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, по стране открылись 2 435 избирательных участков. За рубежом работают 59 избирательных участков, из них первым открылся участок в Южно-Сахалинске, Россия.

«Все избирательные участки оснащены необходимым оборудованием и материалами. Изловлено достаточное количество бюллетеней, которые направлены на участки», - сказала она.

Она отметила, что общее количество избирателей по единому округу составляет 3 млн 703 тысячи 420 избирателей. По одномандатному округу - 3 млн 619 тысяч 292 (без учета избирателей, зарегистрированных за рубежом).

По ее словам, для проведения мониторинга за ходом голосования ЦИК аккредитовала 736 международных наблюдателей.

Всего в выборах принимают участие 21 партия (общее количество кандидатов 1 тысяча 131) и 287 одномандатников:

1. ПП «Ата-Мекен»

2. ПП «Бутун Кыргызстан»

3. ПП «Альянс»

4. ПП «Легалайз»

5. ПП «Ыйман Нуру»

6. ПП «Кучтуу регион»,

7.ПП «Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,

8. ПП «Ынтымак»,

9. ПП «Ишеним»,

10. ПП «Азаттык»,

11. ПП «Мекенчил Эл»,

12. ПП «Партия Зеленых Кыргызстана»,

13. ПП «Жашасын Кыргызстан»,

14. ПП «Социал-демократы»,

15. ПП «Партия народного достояния - Аруузат»,

16. ПП «Патриотическая партия Единения Кыргызстана»,

17. ПП «Улуттар Биримдиги»,

18. ПП «Эл Умуту»,

19. ПП «Ордо»,

20. ПП «Улуу-Журт»,

21. ПП «Ата-Журт Кыргызстан».


Печать



Подписывайтесь на наш канал:

#Выборы   #Кыргызстан  
Поделиться:
Новости по теме
В Кыргызстане настал день тишины перед парламентскими выборами
Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану
Вопросы сотрудничества Казахстана с Таджикистаном и Кыргызстаном обсуждают в Сенате
Популярное
1 Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников
2 Сход грунта произошел в Алматы
3 Мокрый снег и гололед в Алматы: что нужно знать пешеходам и водителям авто
4 Китайские эксперты призывают не паниковать в связи выявлением нового штамма коронавируса
5 В СКО среди безработных больше мужчин
6 847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Землетрясение произошло в 396 км от Алматы
Состав сельских акимов обновился наполовину – Президент РК
Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников
Сход грунта произошел в Алматы
Мокрый снег и гололед в Алматы: что нужно знать пешеходам и водителям авто
Китайские эксперты призывают не паниковать в связи выявлением нового штамма коронавируса
В СКО среди безработных больше мужчин
847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив