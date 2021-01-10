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В Кыргызстане стартовали досрочные выборы президента и референдум

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Января 2021, 08:25
В Кыргызстане стартовали досрочные выборы президента и референдум

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане сегодня в 08:00 стартовали досрочные выборы президента и референдум по форме правления. По всей республике открылись 2474 избирательных участков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным ЦИК, на выборах президента КР и референдуме смогут проголосовать 3 млн 563 тысячи 574 избирателя.

За кресло президента будут бороться 17 кандидатов. Ранее их было 18, однако один из претендентов Рашид Тагаев обратился в ЦИК об отзыве документов на участие в выборах. Его имя в бюллетени будет вычеркнуто.

  1. Жапаров Садыр Нургожоевич;
  2. Исаев Канатбек Кедейканович;
  3. Арстанбек Мыктыбек;
  4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
  5. Ташов Имамидин Асамидинович;
  6. Тагаев Рашид Бакирович;
  7. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
  8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
  9. Касенов Аймен Абдыталипович;
  10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
  11. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
  12. Абакиров Эльдар Курманбекович;
  13. Асанов Курсан Сатарович;
  14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
  15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
  16. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
  17. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
  18. Иманалиев Каныбек Капашович.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления КР:

— президентская республика,
— парламентская республика,
— против всех вариантов.

Избирателям будут выданы два бюллетеня - один на выборы президента, который будет белого цвета, второй на референдум он синего цвета.

Отметим, что проголосовать на выборах могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста и сдавшие биометрические данные. Избиратель может проголосовать только при наличии паспорта (ID-card или общегражданский паспорт) и только на своем избирательном участке по прописке.


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