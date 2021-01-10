В Кыргызстане стартовали досрочные выборы президента и референдум

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане сегодня в 08:00 стартовали досрочные выборы президента и референдум по форме правления. По всей республике открылись 2474 избирательных участков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.
По данным ЦИК, на выборах президента КР и референдуме смогут проголосовать 3 млн 563 тысячи 574 избирателя.
За кресло президента будут бороться 17 кандидатов. Ранее их было 18, однако один из претендентов Рашид Тагаев обратился в ЦИК об отзыве документов на участие в выборах. Его имя в бюллетени будет вычеркнуто.
На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления КР:
— президентская республика,
— парламентская республика,
— против всех вариантов.
Избирателям будут выданы два бюллетеня - один на выборы президента, который будет белого цвета, второй на референдум он синего цвета.
Отметим, что проголосовать на выборах могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста и сдавшие биометрические данные. Избиратель может проголосовать только при наличии паспорта (ID-card или общегражданский паспорт) и только на своем избирательном участке по прописке.