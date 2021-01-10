В Кыргызстане стартовали досрочные выборы президента и референдум

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане сегодня в 08:00 стартовали досрочные выборы президента и референдум по форме правления. По всей республике открылись 2474 избирательных участков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным ЦИК, на выборах президента КР и референдуме смогут проголосовать 3 млн 563 тысячи 574 избирателя.

За кресло президента будут бороться 17 кандидатов. Ранее их было 18, однако один из претендентов Рашид Тагаев обратился в ЦИК об отзыве документов на участие в выборах. Его имя в бюллетени будет вычеркнуто.

Жапаров Садыр Нургожоевич; Исаев Канатбек Кедейканович; Арстанбек Мыктыбек; Сооронкулова Клара Сыргакбековна; Ташов Имамидин Асамидинович; Тагаев Рашид Бакирович; Сегизбаев Абдил Кенешевич; Мадумаров Адахан Кимсанбаевич; Касенов Аймен Абдыталипович; Кочкоров Улукбек Тойчубаевич; Байгуттиев Женишбек Сейтбекович; Абакиров Эльдар Курманбекович; Асанов Курсан Сатарович; Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич; Джеенбеков Равшан Бабырбекович; Калмаматов Бактыбек Орозалиевич; Тольбаев Бабыржан Латиханович; Иманалиев Каныбек Капашович.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления КР:

— президентская республика,

— парламентская республика,

— против всех вариантов.

Избирателям будут выданы два бюллетеня - один на выборы президента, который будет белого цвета, второй на референдум он синего цвета.

Отметим, что проголосовать на выборах могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста и сдавшие биометрические данные. Избиратель может проголосовать только при наличии паспорта (ID-card или общегражданский паспорт) и только на своем избирательном участке по прописке.