В Кыргызстане стартовали дни казахстанской медицины

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Елжан Биртанов рассказал кыргызским коллегам о нововведениях и реализациях госпрограмм в сфере здравоохранения в Казахстане передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Министр рассказал об успехах цифровизации и улучшении качества статистических данных в сфере здравоохранения Казахстана. Так, с января государственные медорганизации перешли на безбумажное ведение меддокументации. Уже сегодня электронные паспорта здоровья созданы для 95% населения, а очереди в поликлиниках сократились на 30%.

«Благодаря распределению выпускников ВУЗов в текущем году снижен дефицит врачей в первичном звене на 900 человек. Существенно усилена социальная поддержка молодых кадров со стороны местных исполнительных органов. В текущем году Республиканская Комиссия на основе потребности каждого региона распределила 3776 молодых врачей, в том числе в село – 1819 человек», – поделился Елжан Биртанов.





Как сообщил министр, в рамках реализации социальных мер Елбасы – «Әлеуметтік қамқорлық», с 1 июня текущего года заработная плата медработников повышена до 30%. Кроме того, с 1 января 2020 года расходы на заработные платы увеличатся: на 30% для врачей, и на 20% для медсестер.

В ходе выступления Елжан Биртанов также рассказал о том, что с 2018 года в республике централизовано лекарственное обеспечение, обеспечена прозрачность закупа лекарств, внедрён электронный учёт выдачи бесплатных лекарств, запущен Единый Контакт-центр.

В Казахстане осуществляется регулирование цен на лекарственные средства. До 40% снижены цены на ЛС при формировании списка Единого Дистрибьютора на 2019 год.





Кроме того, начат пилотный проект по маркировке лекарственных средств для выявления фальсифицированных лекарств. С 2020 года обязательными станут электронные рецепты.

Министр рассказал о реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2022 года. Из 35 млрд дополнительно выделенных на реализацию Плана средств 32 направлены на расширение бесплатной медпомощи, в том числе на молекулярно-генетическое тестирование, лучевую терапию и паллиативную помощь. В городе Нур-Султан строится Национальный научный онкологический центр, который будет оснащен современным оборудованием для лучевой и протонной терапии.





«В рамках повышения эффективности финансирования здравоохранения, проведена подготовка к ОСМС, в рамках которой будет внедрена новая модель ГОБМП и пакет ОСМС на основе трехуровневой системы медицинского обеспечения», – отметил в ходе выступления министр.

Так, первый уровень обеспечит предоставление ГОБМП за счет государственного бюджета охватит 100% проживающих на территории страны людей. Охват второго уровня – в рамках пакета ОСМС, сверх ГОБМП – ожидается на уровне 94,5%. Третий уровень – это медицинские услуги за счет добровольного медицинского страхования либо на платной основе.

Таким образом, расходы на медицинские услуги на одного жителя, составившие в 2019 году 55 тысяч тенге, благодаря ОСМС будут увеличены на 67% – до 90 тысяч тенге.

В заключении Елжан Биртанов рассказал о разработанных Министерством Проекте нового Кодекса о здоровье, который сейчас находятся на рассмотрении Парламента и Проекте Государственной программы развития здравоохранения до 2025 года.





«В новом кодексе предусмотрен ряд ключевых разделов, направленных на определение солидарной ответственности граждан в обеспечении общественного здоровья, усиления статуса медицинских работников, определены современные аспекты электронного здравоохранения и др.», – сказал министр.





Проект Государственной программы развития здравоохранения до 2025 года рассчитан на проведение существенного рывка по улучшению системы здравоохранения. Ее особенностью станет фокус на здоровье детей и молодежи на основе международных программ здоровья.

По словам Елжана Биртанова, целевые индикаторы Госпрограммы будут нацелены на доведение продолжительности жизни казахстанцев до 75 лет и снижение преждевременной смертности от основных неинфекционных заболеваний.







