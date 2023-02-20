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В Кыргызстане сошла лавина, один человек погиб

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Февраля 2023, 15:11
В Кыргызстане сошла лавина, один человек погиб

БИШКЕК – КАЗИНФОРМ – В Джалал-Абадской области в Тогуз-Тороуском районе Кыргызстана под лавиной нашли тело 45-летнего мужчины. Об этом сообщает МЧС КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

В Джалал-Абаде погиб мужчина, попавший под лавину.

По данным ведомства, житель села Атай М.Ж. 1978 года рождения взобрался на гору на участке Ала-Жыгач, чтобы посмотреть за лошадьми. Примерно в 15:00 сошла лавина, и он остался под ней.

Отмечается, что двое граждан, которые были рядом, остались живы.

Прибывшие на место спасатели, грузовик и 17 местных жителей вытащили тело гражданина в 18:00.


Фото: kabar.kg


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