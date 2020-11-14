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В Кыргызстане сменился исполняющий обязанности президента

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Ноября 2020, 23:26
В Кыргызстане сменился исполняющий обязанности президента

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В связи с выдвижением кандидатуры Садыра Жапарова на должность президента Кыргызстана и сложением полномочий и.о. президента, в соответствии с Конституцией полномочия и.о. президента страны перешли к торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в связи с чем Талант Мамытов выступил с обращением к гражданам страны.

«Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством. В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности Президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что сознательные граждане страны полностью поддержат мои усилия. Призываю всех сограждан внести посильный вклад в преодолении преград и трудностей. Я полностью уверен, что мы добросовестно выполним свою миссию», - говорится в частности в обращении и.о. Президента.

Ранее стало известно о том, что Садыр Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента страны. Это связано с выдвижением его кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

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