В Кыргызстане отменят ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызстана Эдиль Байсалов провел заседание Штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики проинформировало о текущей эпидемиологической ситуации в республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По итогам обсуждений Министерству здравоохранения КР поручено в установленном порядке внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения и дополнения, предусматривающие отмену изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также отмену обязательного требования наличия ПЦР-теста для вакцинированных, прибывающих на территорию Кыргызской Республики. Таким образом, при въезде в республику необходимо будет предъявить справку о ПЦР-тесте или же сертификат о вакцинации.



