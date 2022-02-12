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В Кыргызстане отменят ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну

12 Февраля 2022 12:50
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В Кыргызстане отменят ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызстана Эдиль Байсалов провел заседание Штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики проинформировало о текущей эпидемиологической ситуации в республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

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По итогам обсуждений Министерству здравоохранения КР поручено в установленном порядке внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения и дополнения, предусматривающие отмену изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также отмену обязательного требования наличия ПЦР-теста для вакцинированных, прибывающих на территорию Кыргызской Республики. Таким образом, при въезде в республику необходимо будет предъявить справку о ПЦР-тесте или же сертификат о вакцинации.



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#Здравоохранение   #Кыргызстан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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