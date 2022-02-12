В Кыргызстане отменят ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну
БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызстана Эдиль Байсалов провел заседание Штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики проинформировало о текущей эпидемиологической ситуации в республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».
По итогам обсуждений Министерству здравоохранения КР поручено в установленном порядке внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения и дополнения, предусматривающие отмену изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также отмену обязательного требования наличия ПЦР-теста для вакцинированных, прибывающих на территорию Кыргызской Республики. Таким образом, при въезде в республику необходимо будет предъявить справку о ПЦР-тесте или же сертификат о вакцинации.
- Путевки в санаторий и сертификаты разыгрывают среди вакцинированных в Петропавловске
- Казахстан и Россия прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации
- Все образовательные объекты перешли на штатный режим работы в СКО
- Два региона перешли в «зеленую» зону
- Сколько человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ
- 20 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана