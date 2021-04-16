В Кыргызстане от COVID-19 вакцинировано 6 814 человек

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Всего за последние 24 часа по республике вакцинированы 1 тыс. 534 человека, всего - 6 814, сообщает Минздрав КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным ведомства, из них:

- в г. Бишкеке – 751 (в т.ч. за сутки –123)

- в г. Ош – 661 (в т.ч. за сутки – 159)

- в Чуйской области – 649 (в т.ч. за сутки – 135)

- в Ошской области - 2 481 (в т.ч. за сутки – 337)

- в Иссык-Кульской области – 144 (в т.ч. за сутки – 484)

- в Таласской области – 484 (в т.ч. за сутки – 18)

- в Нарынской области – 508 (в т.ч. за сутки – 52)

- в Джалал-Абадской области – 1059 (в т.ч. за сутки – 495)

- в Баткенской области - 183 (в т.ч. за сутки – 71)

Напомним, что в Кыргызстан 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было поставлено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.