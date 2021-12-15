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В Кыргызстане объявлены итоги парламентских выборов

15 Декабря 2021 23:18
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В Кыргызстане объявлены итоги парламентских выборов

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия Кыргызстана подвела итоги голосования и определила результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по единому избирательному округу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК КР.

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Сегодня, 15 декабря 2021 года, на своем заседании Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала выборы депутатов Жогорку Кенеша КР по единому избирательному округу состоявшимися.

Для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по единому округу были зарегистрированы списки кандидатов от 21 политической партии. Всего выдвинуто 1 046 кандидатов, из них зарегистрированы 1 037, исключены по личным заявлениям – 32.

На основании решений окружных избирательных комиссий учтено исключение данных по 20 избирательным участкам, итоги голосования на которых признаны недействительными.

По итогам выборов, шесть политических партий допущены к распределению депутатских мандатов: «Ата-Журт Кыргызстан» - 222 005 голосов или 17.32%; «Ишеним» - 174 470 голосов или 13.61%; «Ынтымак» - 141 009 голосов или 11.00%; «Альянс» - 106 955 голосов или 8.35%; «Бутун Кыргызстан» - 90 223 голоса или 7.04%; «Ыйман Нуру» - 79 025 голосов или 6.17%.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша стартовали 28 ноября. Новый состав Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе. Так, 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.


Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kyrgyzstane-startovali-vybory-deputatov-zhogorku-kenesha_a3867860



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#Выборы   #Кыргызстан  
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