Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Кыргызстане назначили досрочные президентские выборы

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Октября 2020, 14:21
В Кыргызстане назначили досрочные президентские выборы

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года. Такое решение принято на заседании ЦИК, сообщил агентству КАБАР заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов. Об этом передает МИА «Казинформ».

В ходе заседания глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что после отставки президента досрочные выборы должны пройти в трехмесячный срок.

Согласно закону, если парламент в течение недели после прекращения полномочий президента назначает досрочные выборы, они считаются официально назначенными на следующий день.

В связи, с чем было предложено провести выборы 10 января 2021 года.

«Члены ЦИК поддержали предложение», - сказал Бекматов.


Центральная Азия   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию