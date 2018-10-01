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В Кыргызстане назначен новый министр иностранных дел

17 Октября 2018 20:45 138
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В Кыргызстане назначен новый министр иностранных дел

  БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Айдарбеков Чингиз Азаматович назначен министром иностранных дел КР и освобожден от ранее занимаемой должности, передает ИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

Айдарбеков Чингиз Азаматович в 2005-2008 годы работал на посту Советника Посольства КР в Узбекистане, заведующего отделом многостороннего сотрудничества МИД КР. В 2008-2010 - Советник Посольства КР в Туркменистане, а в 2011 г.- заместитель заведующего Отдела внешней политики аппарата президента КР. В 2012-2016 - заведующий Отделом международных связей и протокол аппарата Жогорку Кенеша. До нового назначения являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Японии.

Напомним, что Эрлан Абдылдаев покинул пост министра иностранных дел 12 октября 2018 года.

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Ключевые слова: Кыргызстан,
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