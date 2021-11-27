В Кыргызстане настал день тишины перед парламентскими выборами

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане в предверии выборов депутатов в Жогокру Кенеш настал день тишины. Предвыборная агитация кандидатов завершилась сегодня утром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

В этот день политические партии не имеют права проводить агитационную кампанию.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 28 ноября 2021 года. Согласно Конституции КР, принятой на референдуме 11 апреля 2021 года, новый состав Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе. Так, 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Всего открыто 2494 избирательных участка, из них 59 зарубежом и 2435 на территории страны.

В окончательный список избирателей по Единому избирательному округу включены 3 703 420 избирателей, из них 84 128 избирателей включены в списки избирателей на избирательных участках, образованных зарубежом.

По Одномандатным избирательным округам количество избирателей составило: 3 619 292 (без учета избирателей, зарегистрированных зарубежом).

Всего в выборах принимают участие 21 партия:



1. ПП «Ата-Мекен»

2. ПП «Бутун Кыргызстан»

3. ПП «Альянс»

4. ПП «Легалайз»

5. ПП «Ыйман Нуру»

6. ПП «Кучтуу регион»,

7.ПП «Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,

8. ПП «Ынтымак»,

9. ПП «Ишеним»,

10. ПП «Азаттык»,

11. ПП «Мекенчил Эл»,

12. ПП «Партия Зеленых Кыргызстана»,

13. ПП «Жашасын Кыргызстан»,

14. ПП «Социал-демократы»,

15. ПП «Партия народного достояния - Аруузат»,

16. ПП «Патриотическая партия Единения Кыргызстана»,

17. ПП «Улуттар Биримдиги»,

18. ПП «Эл Умуту»,

19. ПП «Ордо»,

20. ПП «Улуу-Журт»,

21. ПП «Ата-Журт Кыргызстан».