В Кыргызстане намерены сократить срок сдачи ПЦР-теста для пересекающих границу до 48 часов
БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».
По данным Министерства здравоохранения КР, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная.
В ходе встречи была рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация, а также обсуждены вопросы вокруг вакцинации граждан. Так, самые высокие показатели по вакцинации за последние недели отмечены в Иссык-Кульской области. В то же время была подчеркнута необходимость ускорения темпов вакцинации среди силовых структур и государственных служащих.
Кроме того, участники штаба обсудили принимаемые меры по недопущению завоза и распространению штамма «omicron». Эдиль Байсалов еще раз напомнил членам штаба о необходимости выработки эффективного алгоритма действий в целях предотвращения быстрого распространения нового штамма.
Эдиль Байсалов отметил, что кабмин выступает против закрытия государственных границ, в связи с чем необходимо усилить меры по недопущению завоза и распространения нового штамма COVID-19.
Так, в ближайшие дни будет введена электронная форма регистрации данных всех лиц, пребывающих в республику. Одновременно с этим Министерству здравоохранения поручено рассмотреть вопрос сокращения срока сдачи ПЦР-теста для пересекающих госграницу с 72 часов до 48 часов до прибытия.
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