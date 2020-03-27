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В Кыргызстане количество зараженных коронавирусом выросло до 58

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Марта 2020, 14:17
В Кыргызстане количество зараженных коронавирусом выросло до 58

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане заболевание коронавирусом подтвердилось у 58 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Как сообщила на брифинге в Доме правительства начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, на 14 часов 27 марта зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Джалал-Абаде и Оше, в каждом городе по 7.

Всего выявлены в Джалал-Абадской области – 27, Ошской области – 26, Бишкеке – 4 (один житель Московского района Чуйской области переведен в инфекционную больницу столицы), Баткенской области – 1.


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