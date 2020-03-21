Новости
В Кыргызстане количество заболевших коронавирусом возросло до 14
21 Марта 2020 18:25
Поделиться:
БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане выявлено еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.
Новости по темеМедработник торговала масками по завышенной цене в Актобе Как будут возвращать застрявших в Украине казахстанцев Деньги за турпутевки вернут с вычетом фактических расходов – МКС РК
«Один человек был в обсервационном центре аэропорта «Манас», расположенного на бывшей базе «Ганси», и прибыл из Франции, второй человек - из изолированных в гостинице «Ак-Кеме» в Бишкеке, вернувшийся из малого хаджа. Все случаи заражения COVID-19 – завозные», - говорится в сообщении Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом по стране достигло 14.
Один в Баткенском районе, 8 – в Сузакском районе Джалал-Абадской области и трое в Ноокатском районе Ошской области.
Ключевые слова: Кыргызстан, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Как будут возвращать застрявших в Украине казахстанцев
- Деньги за турпутевки вернут с вычетом фактических расходов – МКС РК
- Медработник торговала масками по завышенной цене в Актобе
- В какие города будут возвращены казахстанские туристы из-за рубежа
- В Алматы очаги заражения оцеплены полицейскими и бойцами Нацгвардии
- В Казахстан вернутся более 700 человек из-за рубежа 21-22 марта
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Нургуль Калиева
954-047