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В Кыргызстане количество заболевших коронавирусом возросло до 14

21 Марта 2020 18:25
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В Кыргызстане количество заболевших коронавирусом возросло до 14

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане выявлено еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

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«Один человек был в обсервационном центре аэропорта «Манас», расположенного на бывшей базе «Ганси», и прибыл из Франции, второй человек - из изолированных в гостинице «Ак-Кеме» в Бишкеке, вернувшийся из малого хаджа. Все случаи заражения COVID-19 – завозные», - говорится в сообщении Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом по стране достигло 14.

Один в Баткенском районе, 8 – в Сузакском районе Джалал-Абадской области и трое в Ноокатском районе Ошской области.


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Ключевые слова: Кыргызстан, Коронавирус,
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