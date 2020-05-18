В Кыргызстане инициирован законопроект о манипулировании информацией

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - Депутат Жогорку Кенеша Гюлшат Асылбаева, которая инициировала законопроект «О манипулировании информацией» опубликовала на странице в Facebook комментарий к данному законопроекту в связи с тем, что в обществе идет бурное обсуждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По ее мнению, манипулирование в информационном пространстве — один из способов формирования мнения с помощью массированного распространения информации.

«В проекте закона речь идет о манипулировании, как процесса воздействия информации на людей. Именно через нее у человека складывается впечатление об окружающей действительности и идет оценка ситуации. Использование информационного поля приобретает поистине глобальный масштаб и влечет за собой потерю большого количества качественной информации.

Дезинформация используется в качестве искусственно распускаемого слуха, и специалисты в области PR-технологий доказали, что уменьшить влияние дезинформационного сообщения не способна даже объективная информация.

При манипулировании информацией зачастую используются ссылки на «заслуживающий доверие источник» – в то время как его на самом деле нет или ссылки на авторитетное мнение – также прием, не являющийся аргументом в формальной логике.

Также применяется прием навешивания ярлыков на неугодных жен, мужей, конкурентов, политических оппонентов. Эта ситуация может привести к настоящей как личной, семейной, профессиональной так и общественной трагедии», - заявила Асылбаева.

Она считает, что правдивая информация часто расценивается людьми как скучная и не распространяется среди населения, а опровержение и разоблачение лживой информации даже при сообщении фактов в средствах массовой информации остается незамеченной.

«По сути, речь не о борьбе с такими новостями, а с их распространением, и немаловажное значение имеет восстановление доверия между обществом и информационным пространством. В действительности, практика показывает, что для общества часто завлекательные фейковые новости, к сожалению, представляют больший интерес, чем серьезная журналистская работа. Получается своеобразный «черный рынок» СМИ.

Согласно проекту закона, дается возможность приостановить действие ложной информации, а ложная информация или нет, предстоит решать судьям. То есть, любой человек, чьи интересы затрагивает публикация, может подать в суд для защиты своей чести, достоинства и репутации и при подтверждении, что информация ложная, доступ к материалу (речь идет об Интернет-ресурсах) будет закрыт. Причем решение должно быть принято в течение 48 часов. Сегодня люди могут судиться годами, а недостоверная информация будет продолжать будоражить общество», - заявила депутат.