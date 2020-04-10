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В Кыргызстане 39 медработников заразились коронавирусом

10 Апреля 2020, 12:08
В Кыргызстане 39 медработников заразились коронавирусом

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане на 10:00 часов 10 апреля зарегистрировано еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Таким образом, случаев заражения гражданами COVID-19 в стране достигло 298.

Из нововыявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 пятеро - медицинские работники, сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев, пишет Кабар.

По его словам, всего по стране количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на данный момент составляет 39.

39 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.

По словам заместителя министра здравоохранения, в настоящее время в стационарах находятся 254 человека с коронавирусом, из них в тяжелом состоянии находятся 8 человек, сообщает Кабар.


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