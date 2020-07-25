В Кыргызстане 30 июля объявят Днем национального траура по погибшим от коронавируса

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане 30 июля будет объявлен Днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом президент КР Сооронбай Жээнбеков сообщил во время интервью «Биринчи радио» ОТРК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«Да, я об этом уже думал. Не хотел говорить раньше времени, но раз уж зашла речь, считаю необходимым дать информацию. 31 июля мы будем праздновать Курман айт. А 30 июля будет объявлен Днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий Указ», - сказал С. Жээнбеков, отвечая на вопрос.

С. Жээнбеков еще раз выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников.

«Трудности и невосполнимые потери каждого кыргызстанца эхом отзываются в моем сердце. Я хотел бы пожелать выдержки всем моим соотечественникам, пережившим утраты. Пусть земля будет пухом для всех умерших. Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан», - сказал он.

На сегодня по стране всего зарегистрировано 32 тыс. 124 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Из них выздоровели 19 тыс. 203 человека. Умерли 1 тыс. 249 больных.