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В Кыргызстане 2020 год объявлен Годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Января 2020, 19:46
В Кыргызстане 2020 год объявлен Годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил 2020-й год - Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Об этом глава Кыргызстана сказал во время своего новогоднего поздравления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

« Позитивные изменения уходящего года будут продолжены и в Новом году.

Наряду с этим особое внимание будет уделено нашим детям. Убежден, объединяя наши усилия, мы обеспечим достойную жизнь каждому ребенку. В этих целях Новый 2020 год решил объявить «Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей».

Забота о детях — это самое благородное, что мы можем сделать в этой жизни. С Новым годом вас, дорогие кыргызстанцы!», - отметил президент КР.


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