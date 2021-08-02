Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

В Кыргызстан прибыло 1 млн 250 тысяч доз вакцины Sinopharm

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Августа 2021, 00:22
В Кыргызстан прибыло 1 млн 250 тысяч доз вакцины Sinopharm

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстан доставили новую партию китайской вакцины Sinopharm от коронавирусной инфекции в количестве 1 млн 250 тыс. доз, закупленной за счет средств республиканского бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «КАБАР».

Как сообщили в Республиканском штабе, кабинет Министров КР выражает признательность Китайской Народной Республике за оказываемую поддержку в преодолении пандемии COVID-19, а также за содействие в вопросах приобретения вакцины.

Кабинет Министров призывает граждан вакцинироваться, обезопасив себя и своих близких.

Отметим, в начале июля текущего года по поручению руководства республики были закуплены 1 млн 100 тыс. доз китайской вакцины. Всего были закуплены 2 млн 350 тыс. доз.


Кыргызстан   Коронавирус в мире   Вакцинация   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию