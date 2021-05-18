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В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Казахстана

18 Мая 2021 17:40
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В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Казахстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан доставлена первая партия гуманитарной помощи общим грузом около 4 500 тонн пшеничной муки. В церемонии её передачи приняли участие Посол Казахстана Рапиль Жошыбаев и заместитель министра сельского, водного и лесного хозяйства Кыргызстана Азамат Мукашев.

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Груз был доставлен по железной дороге в 75 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Заместитель министра А. Мукашев отметил, что кыргызская сторона высоко ценит помощь, оказанную Правительством Казахстана, и выражает глубокую признательность братскому народу за оказанную поддержку.

Как известно, Глава государства, руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнёрства с Кыргызской Республикой, принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. Общий объём передаваемой гуманитарной помощи составит 10 тысяч тонн муки.

Необходимо отметить, что с начала пандемии COVID-19 Казахстан на основании обращений кыргызской стороны ранее также оказывал гуманитарную помощь Кыргызстану. В частности, в мае 2020 года соседней стране безвозмездно были предоставлены 5 тысяч тонн казахстанской муки. А в ноябре того же года Правительство Казахстана направило в Кыргызстан 400 единиц портативных аппаратов ИВЛ отечественного производства и 2 млн медицинских масок.

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#Кыргызстан  
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