В квартирах жителей Аксу потеплеет 2 октября

В понедельник, 25 сентября, к отоплению начали подключать социальные объекты в городе Аксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году на случай порывов на сетях в Аксу дополнительно установлены 69 комплектов запорных арматур. Это даст возможность не отключать от отопления целые микрорайоны, только – отдельные дома. Деньги на установку запорной арматуры выделены из городского бюджета.

- Все повреждения после испытаний устранили, запланированный ремонт завершили, 264 дома у нас промыто и отпрессовано. С 25 сентября подключили социальную сферу – детские сады, школы. Со 2 октября начинаем подавать тепло в многоквартирные жилые дома. Постановление уже подписано. По прогнозу средняя температура будет держаться от 13 до 19 градусов, - сообщил аким Аксу Нурлан Дюсимбинов.

Этой зимой отапливать Аксу снова будет старая котельная АО «АЗФ». На прохождении отопительного сезона это не скажется.

Как известно, новая котельная стоимостью более 11 миллиардов тенге не готова к работе. Подрядчик установил оборудование, непредусмотренное проектом, поэтому понадобилась корректировка. Чтобы узаконить изменения, проект отправили на госэкспертизу.