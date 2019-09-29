В курортной зоне Акмолинской области прошла гонка «Race Nation Burabay 2019»

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В живописной локации лыжно-прыжкового комплекса г. Щучинск стартовала культовая гонка на силовую выносливость Race Nation Burabay, проводимая командой «Экстремальная атлетика» при поддержке акимата Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внутренней политики области.

Race Nation Burabay - 2019 проводится в рамках реализации проекта «Four seasons» и приурочен к международному дню туризма, сообщает .

RACE NATION или «ГОНКА НАЦИИ» - впечатляющий забег по пересеченной местности с искусственными препятствиями. Уникальная гонка собрала порядка более 500 атлетов со всех уголков Казахстана, а также России, Турции и Таджикистана. Трасса протяженностью 5 км вмещает 27 уникальных препятствий - рукоходы, стены и рампы, перенос тяжестей и колючая проволока - все это заставляет работать на пределе возможностей. Даже для участников, кто ранее участвовал в марафоне, триатлоне или занимался CrossFit, «ГОНКА НАЦИИ» стала настоящим испытанием.

Старт гонке в торжественной обстановке дал заместитель акима области Марат Игали.





«В целях обеспечения привлекательности курорта Бурабай и круглогодичной загрузки реализуется концепция «Four seasons», направленная на охват массового туриста. Это в свою очередь привлечет дополнительный поток туристов на наш курорт Бурабай, в том числе и спортивных туристов. Наша главная задача, чтобы курортная зона стала не только туристическим центром, но и символом здорового образа жизни», - отметил Марат Игали.

По словам организаторов, в нынешнем году набор конструкций обновлён на 85 процентов, чтобы людям, ранее участвовавшим в гонке, год за годом было интересно возвращаться на старт. Препятствия ранжируются по сложности: на 3 километра размещаются незамысловатые, на 5 км - чуть сложнее, а на 10 км добавляются самые изощренные. «Тем не менее все элементы протестированы и подходят для людей любого уровня подготовки, просто кто-то преодолел их быстро, а кому-то пришлось потрудиться» ,- заявил спортивный директор Тимур Артюхин.

Старты Race Nation Burabay-2019 проходили в категориях: OPEN, TEAM, ELITE. Участниками последнего стали наиболее подготовленные атлеты: профессиональные спортсмены. Забег OPEN выбирали те, кто обладал средним и начальным уровнем подготовки. Предусматривалось и командное участие в соревнованиях - забег в формате TEAM.

По итогам забега победителями среди мужчин стали Наиль Башмаков, Евгений Величко, Дмитрий Коломеец; среди женщин наилучший результат показали Дарья Рязько, Ирина Быкова, Анна Мельник. В командном зачете места были распределены следующим образом: первое место – команда «Лыжный Щучинск», второе место – «Pro Team», третье место – «Shrek Run», которые получили денежные призы и возможность бесплатного участия в Race Nation Kazakhstan-2020.

К слову, уже в октябре, абсолютные победители алматинской гонки 2019 года, уроженцы Щучинска Дмитрий Коломеец и Анна Мельник отправляются на чемпионат мира в Великобританию.

Команда «Экстремальная атлетика» - более 12 лет занимается организацией и проведением любительских стартов. Накоплен колоссальный опыт и знания в сфере проведения спортивных событий, наиболее популярные из которых – Марафон великой степи Tengri Ultra, а также Race Nation Burabay.



