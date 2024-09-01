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    22:40, 31 Август 2024 | GMT +6

    В курортном поселке Бурабай решили вопрос дефицита электроэнергии

    В курортном поселке Бурабай решили вопрос дефицита электроэнергии
    Фото: акимат Акмолинской области

    В поселке Бурабай Акмолинской области реконструирована и введена в эксплуатацию современная трансформаторная подстанция 35/10 кВ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Объект будет обеспечивать электроснабжением поселок Бурабай, села Окжетпес и Молбаза Бурабайского района, который таким образом закроет дефицит электроэнергии туристической зоны. Также появилась возможность подключения дополнительных потребителей.

    Аким области Марат Ахметжанов в рамках рабочей поездки в Бурабайский район посетил региональный объект энергетики, встретился с работниками предприятия и поздравил с Днем Конституции.

    По словам генерального директора ТОО «Кокшетау-энерго» Досымхана Аралбаева, ранее установленное оборудование физически и морально устарело и ее мощности не обеспечивали потребности региона.

    - Старая подстанция построена в 1967 году, ее распологаемая мощность была всего 6,3 МВА, в летний туристический сезон имелся дефицит электроэнергии. Новая подстанция позволит увеличить присоединенную мощность на 30%. Кроме этого выполнено ряд мероприятий по оптимизации схем в поселке Бурабай. Тем самым на ближайшие 3-4 года мы обеспечили электроснабжением и создали резервную норму для будущих потребителей, - рассказал Д. Аралбаев.

    Кроме того, акиму области было доложено ряд видений по развитию сферы энергетики в городе Щучинске и поселках Катарколь, Жукей, Сарыбулак и тд.

    - Это стратегические и перспективные планы на будущее. С введением таких инфраструктур, у населенных пунктов появится возможность развиваться и расти. Бесперебойная и качественная подача электроэнергии, в свою очередь, влияет на условия жизни населения, - подытожил аким области.

    Теги:
    Электроэнергия Регионы Энергетика Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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