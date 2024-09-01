В курортном поселке Бурабай решили вопрос дефицита электроэнергии

В поселке Бурабай Акмолинской области реконструирована и введена в эксплуатацию современная трансформаторная подстанция 35/10 кВ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Объект будет обеспечивать электроснабжением поселок Бурабай, села Окжетпес и Молбаза Бурабайского района, который таким образом закроет дефицит электроэнергии туристической зоны. Также появилась возможность подключения дополнительных потребителей.

Аким области Марат Ахметжанов в рамках рабочей поездки в Бурабайский район посетил региональный объект энергетики, встретился с работниками предприятия и поздравил с Днем Конституции.

По словам генерального директора ТОО «Кокшетау-энерго» Досымхана Аралбаева, ранее установленное оборудование физически и морально устарело и ее мощности не обеспечивали потребности региона.

- Старая подстанция построена в 1967 году, ее распологаемая мощность была всего 6,3 МВА, в летний туристический сезон имелся дефицит электроэнергии. Новая подстанция позволит увеличить присоединенную мощность на 30%. Кроме этого выполнено ряд мероприятий по оптимизации схем в поселке Бурабай. Тем самым на ближайшие 3-4 года мы обеспечили электроснабжением и создали резервную норму для будущих потребителей, - рассказал Д. Аралбаев.

Кроме того, акиму области было доложено ряд видений по развитию сферы энергетики в городе Щучинске и поселках Катарколь, Жукей, Сарыбулак и тд.