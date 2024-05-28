В Кульсары круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы

В городе Кульсары Жылыойского района продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Ведется работа по откачке паводковых вод. За сутки откачано более 34 тыс. кубометров паводковых вод. Всего за весь период откачано более 6,3 млн кубометров талой воды. Военнослужащие воинских частей продолжают дезинфекцию домов и улиц.