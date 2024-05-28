РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:14, 28 Май 2024 | GMT +6

    В Кульсары круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы

    мчс
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В городе Кульсары Жылыойского района продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Ведется работа по откачке паводковых вод. За сутки откачано более 34 тыс. кубометров паводковых вод. Всего за весь период откачано более 6,3 млн кубометров талой воды. Военнослужащие воинских частей продолжают дезинфекцию домов и улиц.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!